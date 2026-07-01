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Trabzon Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 1 Temmuz 2026 tarihi güneşli ve ılıman hava koşulları ile öne çıkıyor. Sıcaklık 20-22 derece arasında değişirken, nem oranı %61 olarak ölçülüyor. Bu güzel gün, açık hava etkinlikleri için ideal bir zemin sağlıyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. Yürüyüş, sahil keyfi ve güneş ışığından faydalanmak için harika bir fırsat sunuluyor. Cilt koruma ve su tüketimini dikkate alarak keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Trabzon Hava Durumu! 01 Temmuz Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 20 - 22 derece arasında değişiyor. Nem oranı %61 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 10 km/saat olarak bekleniyor. Bugünkü hava, açık ve ılıman. Bu durum, Trabzon'da keyifli bir gün geçirmek için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu da benzer şekilde olacak. 2 Temmuz Perşembe günü, sıcaklık 19 - 22 derece aralığında seyredecek. 3 Temmuz Cuma günü 20 - 22 derece bekleniyor. 4 Temmuz Cumartesi günü de sıcaklık 19 - 22 derece civarında olacaktır. Bu, önümüzdeki günlerde ılıman bir dönem geçireceğimizi gösteriyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından faydalanmak ve yürüyüş yapmak için ideal bir zaman. Sahil kenarında vakit geçirmek de keyifli olabilir. Güneş ışığının yoğun olduğu saatlerde koruyucu ürünler kullanmalısınız. Cildinizi korumayı unutmayın. Nem oranını göz önünde bulundurmalısınız. Su tüketiminizi artırarak vücudunuzu susuz bırakmamaya özen gösterin. Hafif bir rüzgarın serinletici etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, hafif bir ceket veya uzun kollu bir üst bulundurmanız faydalı olur.

Trabzon'da 1 Temmuz 2026'daki hava durumu açık ve ılımandır. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için oldukça uygundur. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecektir. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayın. Keyifli bir hafta geçirmeniz mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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