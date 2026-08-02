Trabzon Hava Durumu! 02 Ağustos Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 2 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu bulutlu ve güneşli gözükmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27-28 derece civarında olacaktır. Gece ise sıcaklığın 23-24 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %70-90 arasında değişecek. Rüzgarın hızı ise saatte 2-9 km arasında olacak. Bu koşullar, Trabzon'daki hava durumunu ılıman ve nemli hale getiriyor.

3 Ağustos Pazartesi günü hava sıcaklığı 26-28 derece olması öngörülüyor. 4 ve 5 Ağustos'ta ise sıcaklığın 27-28 derece civarında olması bekleniyor. Bu dönemde nem oranı yine %70-90 arasında değişecektir. Rüzgarın hızı saatte 3-7 km arası olacak. Bu bilgiler Trabzon'daki hava durumu hakkında genel bir tahmin sunuyor.

Yüksek nem oranı nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunmaları önemli. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olduğu için, açık alanlarda uçabilecek nesnelerden uzak durulmalı. Dikkatli olmakta yarar var. Bol su içmek de öneriliyor. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, rahat bir gün geçirmenizi sağlar.