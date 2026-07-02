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Trabzon Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 2 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Sıcaklık 25-27 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Hafta sonunda ise yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için şapka, güneş kremi ve bol su tüketimine dikkat edilmesi gerekecek. 5 Temmuz Pazar günü hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye bulundurmayı unutmayın.

Trabzon Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da 2 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak. Gün boyunca hava sıcaklığının 25-27 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 2.39 km hızla esecek. Sonuç olarak, Trabzon'da hava durumu oldukça güzel ve keyifli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 3 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 25-27 derece arasında olacak. 4 Temmuz Cumartesi günü ise 26-28 derece arasında seyredecek. 5 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 21-26 derece arasında olacak. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle, hafta sonu planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak faydalı olacaktır.

Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi iyi planlayın. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda fazla zaman geçirmemek önemlidir. Gün ortasında, özellikle 12:00 ile 16:00 saatleri arasında dikkatli olmalısınız. Güneş ışınları dik açıyla geldiği için koruyucu önlemler almak gerekir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, koruyucu önlemler arasında yer alır. Ayrıca, 5 Temmuz Pazar günü beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir olacaktır.

Trabzon'da 2 Temmuz Perşembe günü hava durumu güzel geçecek. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Ancak, hafta sonu için plan yaparken olası yağışları göz önünde bulundurmalısınız. Dışarıda vakit geçirirken güneşin zararlı etkilerinden korunmak için önlemleri almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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