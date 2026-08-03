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Trabzon Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 3 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu oldukça güzel geçecek. Gündüz sıcaklık 27-28 derece arasında olacakken, gece 23-24 dereceye düşecek. Güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Ayrıca, deniz suyu sıcaklığı 26 derece seviyelerinde. Bu sıcak günlerde açık hava etkinlikleri planlamak ve serinletici içecekler tüketmek, yazın tadını çıkarmak için harika fırsatlar sunuyor.

Trabzon Hava Durumu! 03 Ağustos Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 3 Ağustos 2026 Pazartesi, Trabzon'da hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27-28 derece civarında. Hava genellikle güneşli. Gece saatlerinde sıcaklık 23-24 derece arasında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Nem oranı %70-80 civarında. Rüzgar hızı 3-7 km/s arasında değişecek. Trabzon'da hava durumu rahatlatıcı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Ağustos Salı gününde sıcaklık yine 27-28 derece civarında olacak. Hava kısmen güneşli olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 28-29 dereceye yükselebilir. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 28-29 derece civarında olacak. Yer yer güneşli, ardından bulutlanma olacak. Hava koşulları genel olarak sıcak ve güneşli olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dikkatli olun. Dışarıda uzun süre kalırken güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Bu günlerde rüzgar hızı düşük olacak. Deniz kenarında vakit geçirmek isteyenler için deniz suyu sıcaklığı 26 derece civarında. Bu, yüzme için uygun bir sıcaklık. Hava sıcaklıkları yüksek olacak. Serinlemek için deniz kenarındaki kafelerde vakit geçirebilirsiniz. Serinletici içecekler tercih etmek de iyi bir seçenek.

Trabzon'da 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Yazın tadını çıkarmak için harika bir zaman.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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