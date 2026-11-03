Trabzon Hava Durumu! 03 Kasım Salı Trabzon hava durumu nasıl?

3 Kasım Salı 2026 tarihi itibarıyla Trabzon'da hava durumu ilginç bir tablo sunuyor. Bugünün sıcaklık aralığı 19 ila 22 derece arasında olacak. Bugün gökyüzü kapalı kalacak. Trabzon’un etkileyici yeşil dokusu hayat bulacak. Ancak yağışlarla birlikte bir değişim olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almanızda fayda var. Aniden bastırabilecek hafif yağışlar, gününüzü zorlaştırabilir.

Trabzon, serin ve ılıman iklimiyle bilinir. Bugün de bu geleneği sürdürüyor. Havanın nem oranı yüksek. Dışarıda vakit geçirenler rahatsızlık hissedebilir. Sıcaklık gün içinde hafif değişiklikler gösterecek. Genel olarak 22 derece civarında kalacak. Akşam saatlerine yaklaşınca sıcaklığın düşmesi bekleniyor. Bu durum, gece serin bir ortamda olma ihtiyacını doğurabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri heyecan verici. Sıcaklıkların 18 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Yağışların devam edeceği belirtiliyor. Dışarıda plan yaparken bu durumu göz önünde bulundurmak yararlı olabilir. Gün içinde aralıklı yağışlar görülecek. Bu, Trabzon’un tipik hava durumunun yansıması. Doğa yürüyüşleri veya açık hava etkinlikleri için uygun değildir. Ancak kapalı mekanlarda vakit geçirmek için fırsat doğuyor.

Tüm bunları dikkate alarak Trabzon'da uygun giyinmek önem taşıyor. Dışarı çıkacaksanız, kalın giysiler tercih etmelisiniz. Önümüzdeki günlerde havanın yağışlı olacağı için programlarınızı esnek tutun. Aniden hava koşullarına göre hareket etmek akıllıca bir yöntem olacaktır. Trabzon’un büyüleyici doğası sizi şaşırtmaya devam edecek. Hava durumu ile ilgili yeni gelişmeleri takip etmekte fayda var.