Trabzon Hava Durumu! 03 Mart Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 3 Mart 2026 Salı günü hava durumu, gün boyunca değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında olacak. Bu dönemde hava genel olarak bulutlu bir görünüm sergileyecek. Çarşamba günü ise kısa süreli sağanak bekleniyor. Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında seyredecek. Perşembe günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. O gün sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında olacak. Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava görülecek. Sıcaklık yine 5 ile 9 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde dışarı çıkacaklar için su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye bulundurma önerilir. Böylece ıslanmaktan korunmak mümkün olur. Rüzgarlı günlerde ise rüzgarın etkisini azaltacak giysiler seçmek faydalıdır. Bu durum konforunuzu artıracaktır.