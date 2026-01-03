HABER

Trabzon Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve açık olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Nem oranı %61 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 21 km/s'ye ulaşacak. Gün boyunca güneşli bir hava hakim olacak. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için bu güzel havayı değerlendirmek faydalı olacaktır. Doğanın tadını çıkarmayı unutmayın.

Devrim Karadağ

Trabzon'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava açık ve güneşli bir gün bekleniyor. Nem oranı %61 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 21 km/s'ye ulaşacak. Gün doğumu saat 07:46, gün batımı saat 17:05 olarak tahmin ediliyor.

Bugün Trabzon'da hava durumu keyifli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava açık ve güneşli görünüyor. Nem oranı %61 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 21 km/s olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:46, gün batımı saati 17:05 tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık 15 ile 18 derece arasında olacak. Artan bulutlarla birlikte hava durumu değişecek. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. 6 Ocak Salı günü sıcaklık 14 ile 18 derece arasında değişecek. Yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. 7 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 15 ile 18 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava durumu öngörülüyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hızı 21 km/s'ye ulaşacak. Hafif giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmak önemli. Nem oranının %61 seviyelerinde olacağını unutmamak gerekir. Su tüketiminizi artırmak sağlığınız için önemlidir.

Trabzon'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu güzel olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarma fırsatını değerlendirin.

