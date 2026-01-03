Trabzon Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak olacak. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava açık ve güneşli bir gün bekleniyor. Nem oranı %61 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 21 km/s'ye ulaşacak. Gün doğumu saat 07:46, gün batımı saat 17:05 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 4 Ocak Pazar günü sıcaklık 15 ile 18 derece arasında olacak. Artan bulutlarla birlikte hava durumu değişecek. 5 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 16 ile 18 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. 6 Ocak Salı günü sıcaklık 14 ile 18 derece arasında değişecek. Yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. 7 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklık 15 ile 18 derece arasında olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava durumu öngörülüyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgar hızı 21 km/s'ye ulaşacak. Hafif giysiler tercih etmeniz faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisini göz önünde bulundurmak önemli. Nem oranının %61 seviyelerinde olacağını unutmamak gerekir. Su tüketiminizi artırmak sağlığınız için önemlidir.

