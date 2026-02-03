HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 03 Şubat Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu, kış koşullarını gözler önüne serecek. Gündüz sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında değişecek. Hava genellikle çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinde gök gürültülü yağmur bekleniyor. Öğle saatlerinde hafif çisenti şeklinde yağışlar görülecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Rüzgarlı havalar için uygun kıyafetler giymek önem arz ediyor.

Trabzon Hava Durumu! 03 Şubat Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Trabzon'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu kış koşullarını yansıtacak. Hava serin ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında değişecek. Bu, Trabzon'da soğuk ve yağışlı bir gün geçireceğinizi gösteriyor.

Sabah saatlerinde sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında olacak. Hava genellikle çok bulutlu gözükecek. Özellikle 2 ile 4 saatleri arasında gök gürültülü yağmur bekleniyor. Bu yüzden sabah dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur.

Öğle saatlerinde sıcaklık 7 ile 8 derece olacak. Bu saatlerde hafif çisenti şeklinde yağışlar görülecek. Sözü geçen yağmurlara karşı hazırlıklı olmak için su geçirmez bir mont veya şemsiye bulundurmanız faydalı.

Akşam saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Hafif çisenti şeklindeki yağışlar devam edecek. Bu da gün içinde yağışlı koşulların süreceğini göstermektedir.

Rüzgar hızının 11 km/saat civarında olması bekleniyor. Rüzgarlı havalar için uygun kıyafetler giymeniz önerilir.

Nem oranı %67 civarında olacak. Bu, havanın daha serin hissettirmesine yol açabilir. Bu yüzden kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da daha ılıman koşullar öngörülüyor. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 5 ile 8 derece arasında olacak. Muhtemel sağanak yağışların görüleceği belirtiliyor.

5 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında olacak. Bu gün bulutlu bir hava hakim olacak. 6 Şubat Cuma günü ise sıcaklık 14 ile 18 derece arasında olacak. Bulutlu hava koşulları devam edecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve yağışlara karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmanız ve rüzgardan korunmanızı sağlayacak alanlarda vakit geçirmeniz önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmediİran'ın kritik ismi askeri üniformayla meydan okudu! Trump'tan yanıt gecikmedi
3 ülke liderine operasyon emri3 ülke liderine operasyon emri

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

2 Şubat Pazartesi 2026 altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.