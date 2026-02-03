Trabzon Hava Durumu! 03 Şubat Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 3 Şubat 2026 Salı günü hava durumu kış koşullarını yansıtacak. Hava serin ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıklar 6 ile 11 derece arasında değişecek. Bu, Trabzon'da soğuk ve yağışlı bir gün geçireceğinizi gösteriyor.

Sabah saatlerinde sıcaklıklar 9 ile 14 derece arasında olacak. Hava genellikle çok bulutlu gözükecek. Özellikle 2 ile 4 saatleri arasında gök gürültülü yağmur bekleniyor. Bu yüzden sabah dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız iyi olur.

Öğle saatlerinde sıcaklık 7 ile 8 derece olacak. Bu saatlerde hafif çisenti şeklinde yağışlar görülecek. Sözü geçen yağmurlara karşı hazırlıklı olmak için su geçirmez bir mont veya şemsiye bulundurmanız faydalı.

Akşam saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 derece arasında seyredecek. Hafif çisenti şeklindeki yağışlar devam edecek. Bu da gün içinde yağışlı koşulların süreceğini göstermektedir.

Rüzgar hızının 11 km/saat civarında olması bekleniyor. Rüzgarlı havalar için uygun kıyafetler giymeniz önerilir.

Nem oranı %67 civarında olacak. Bu, havanın daha serin hissettirmesine yol açabilir. Bu yüzden kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da daha ılıman koşullar öngörülüyor. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 5 ile 8 derece arasında olacak. Muhtemel sağanak yağışların görüleceği belirtiliyor.

5 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında olacak. Bu gün bulutlu bir hava hakim olacak. 6 Şubat Cuma günü ise sıcaklık 14 ile 18 derece arasında olacak. Bulutlu hava koşulları devam edecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve yağışlara karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korur. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmanız ve rüzgardan korunmanızı sağlayacak alanlarda vakit geçirmeniz önerilir.