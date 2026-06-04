Trabzon Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 24 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde hava 18 dereceye düşecek. Bu, Trabzon'daki hava durumunun güneşli ve ılıman olduğunu gösteriyor.

5 Haziran Cuma günü de hava güneşli geçecek. Sıcaklık yine 24 derece civarında olacak. 6 Haziran Cumartesi günü de hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek. 7 Haziran Pazar günü yine güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24 derece civarında olacak. Bu, Trabzon'daki hava durumu hakkında genel bir fikirdir.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise hafif giysiler tercih edilebilir. Güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bu şekilde, Trabzon'daki hava durumundan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.