HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 4 Haziran 2026 tarihi, güneşli ve ılıman bir hava ile karşılanacak. Sıcaklık 24 derece civarında olacak. 5 Haziran Cuma ve 6 Haziran Cumartesi günleri de hava durumu benzer şekilde sıcak ve güneşli geçecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem sizi bekliyor. Gündüz hafif giysiler tercih edilmeli, akşam için bir ceket yanınızda bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin.

Trabzon Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'da 4 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu keyifli olacak. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 24 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde hava 18 dereceye düşecek. Bu, Trabzon'daki hava durumunun güneşli ve ılıman olduğunu gösteriyor.

5 Haziran Cuma günü de hava güneşli geçecek. Sıcaklık yine 24 derece civarında olacak. 6 Haziran Cumartesi günü de hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 23 derece civarında seyredecek. 7 Haziran Pazar günü yine güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24 derece civarında olacak. Bu, Trabzon'daki hava durumu hakkında genel bir fikirdir.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise hafif giysiler tercih edilebilir. Güneş ışığından faydalanmak için güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bu şekilde, Trabzon'daki hava durumundan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüfekle ateş açtı! 6 polis hastanelik oldu, bölge karantinaya alındıTüfekle ateş açtı! 6 polis hastanelik oldu, bölge karantinaya alındı
İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!İş insanını zorla araca bindirip milyonlarca lira para istediler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Ankara'da NATO zirvesine katılacak!

ABD Başkanı Trump Ankara'da NATO zirvesine katılacak!

Demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

Demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 kişi hayatını kaybetti

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

LALIGA'da yılın golü Arda Güler'den! Tüm İspanya’yı büyüledi

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Reha Muhtar'ın vasiyeti belli oldu! 'Cenazeme gelmesin'

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.