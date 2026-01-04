HABER

Trabzon Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da, 4 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli geçecek. Sıcaklık 12 ile 15 derece arasında değişirken, nem oranı %88 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı ise saatte 11 kilometreye ulaşacak. Önümüzdeki günlerde hava şartları benzer şekilde devam edecek. 5 Ocak'ta sıcaklıklar 10 ile 16 derece arasında, 6 Ocak'ta ise 10 ile 14 derece arasında seyredecek. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler seçmek önemli olacak.

Doğukan Akbayır

Bugün, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Trabzon'da hava durumu kısmen güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 12 ile 15 derece arasında seyredecek. Nem oranı %88 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 11 kilometreye çıkacak. Gün doğumu saati 06:33'tür. Gün batımı ise 17:37 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 10 ile 16 derece arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 6 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 10 ile 14 derece arasında kalacak. Bulutların arasından güneş ara sıra kendini gösterecek.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak ılıman olacak. Ancak, yüksek nem oranı nedeniyle hava soğuk hissedilebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalıdır. Gün içinde hava koşullarına göre kıyafetleri ayarlamak önemlidir. Rüzgarın etkisiyle hava serin hissedilebilir. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler tercih etmek önerilir.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve kısmen güneşli kalacak. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet seçimleri yaparak konforlu bir gün geçirebilirsiniz.

hava durumu Trabzon
