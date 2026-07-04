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Trabzon Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlarla başlayacak hava durumu, gün boyunca 21 ile 27 derece arasında değişen sıcaklıklar ile devam edecek. Nem oranı yüksek olacak, kuzeydoğudan esecek hafif rüzgar açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. 5 ve 6 Temmuz'da da benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor. Yeterli su tüketimi unutulmamalıdır.

Trabzon Hava Durumu! 04 Temmuz Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlarla başlayacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 21 ile 27 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek. Bu koşullar, hava durumunun değişken ve nemli olacağını gösteriyor.

5 Temmuz Pazar günü hava durumu kısmen güneşli olacak. 6 Temmuz Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklık 21 ile 27 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 kilometre hızla esecek.

Bu hava koşulları altında yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor. Nem oranının yüksek olması, terleme ile vücudun su kaybını artırabilir. Bu nedenle gün boyunca yeterli su tüketmeye özen gösterin. Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Trabzon'da 4 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak takip ederek güncel planlarınızı buna göre yapmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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