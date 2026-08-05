Trabzon Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22 ile 28 derece civarında bekleniyor. Bu, Trabzon için tipik bir yaz günü anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeyecek. 6 Ağustos Perşembe günü sıcaklık 24 ile 27 derece arasında olacak. 7 Ağustos Cuma günü ise sıcaklık 24 ile 28 derece arasında seyredecek. Cumartesi günü sıcaklığın 24 ile 29 derece arasında olması öngörülüyor.

Bu sıcaklıklar, Trabzon'un yaz aylarında sık görülen değerleridir. Nem oranı yüksek olursa, hava daha sıcak hissedilebilir.

Bu dönemde serin kalmak önemli. Nemli günlerde bol su içmek faydalıdır. Hafif kıyafetler tercih etmek de yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda durmaktan kaçınmak gerekmektedir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir.

Trabzon'da 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü hava sıcak ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek.