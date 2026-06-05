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Trabzon Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 5 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklık 18 ile 24 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı düşük olacak ve yağış beklenmiyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü kısmen güneşli, 7 Haziran Pazar günü ise bol güneş ışığı olacak. Açık hava etkinlikleri için harika bir zaman. Şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Trabzon Hava Durumu! 05 Haziran Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Haziran 2026 Cuma günü, Trabzon'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli ve parçalı bulutlu. Sıcaklık 18 ile 24 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 1,76 km/saat civarında. Yağış beklenmiyor. Nem oranı %57 civarında seyredecek. Bu güzel havada dışarıda vakit geçirmek için harika bir gün.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Haziran Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17 ile 23 derece arasında olacak. 7 Haziran Pazar günü bol güneş ışığı olacak. Sıcaklıklar yine 17 ile 23 derece arasında değişecek. 8 Haziran Pazartesi günü de hava bol güneşli. Sıcaklıklar 17 ile 24 derece arasında seyredecek. Bu günlerde yağış beklenmiyor. Nem oranı %60 civarında olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Gün boyunca güneş ışığından faydalanmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın. Nem oranının %60 olacağını unutmayın. Terlemeyi önlemek için hafif kıyafetler tercih edin. Rüzgar hızı düşük olacak. Açık hava etkinliklerinizde rahatsızlık yaşamayacaksınız. Yürüyüş yapabilir, bisiklete binebilir veya doğa ile zaman geçirebilirsiniz.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için planlar yapabilirsiniz. Açık hava etkinliklerine katılmak iyi bir fikir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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