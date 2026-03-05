HABER

Trabzon Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli geçecek. Sıcaklığın 9 derece civarında olacağı bu günde, nem oranı %42, rüzgar hızı ise 11 km/s olacak. 6 Mart Cuma günü hava yağışlı, sıcaklık ise 4 ile 10 derece arasında değişecek. Öne çıkan hava durumu detayları, su geçirmeyen kıyafet kullanımı ve şemsiye bulundurmanın önemini vurguluyor. Seyahat planlamalarında hava durumu dikkate alınmalı.

Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu, güneşli olacak. Sıcaklık 9 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklık, mevsim normallerine yakın. Gün boyunca rahat bir hava sağlayacak. Nem oranı %42 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 11 km/s civarında olacak. Gün doğumu saati 07:30'da, gün batımı ise 17:41'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 6 Mart Cuma günü sıcaklık 4 ile 10 derece arasında olacak. Hava yağışlı geçecek. 7 Mart Cumartesi günü sıcaklık 4 ile 7 derece aralığında olacak. Hafif yağmur bekleniyor. 8 Mart Pazar günü sıcaklık 7 ile 8 derece arasında olacak. Hava güneşli olacak.

Bu dönemde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Ayrıca şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunması gerekiyor. Açık alanlarda kalmamaya özen gösterin. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alın. Bu, olası aksaklıkların önüne geçmenizi sağlayacaktır.

