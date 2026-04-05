Trabzon Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 5 Nisan 2026 Pazar günü hava durumu hafif sağanak yağmurlarla başlayacak. Sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 11 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı %95 civarında olacak. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında esmesi bekleniyor. Bu koşullar Trabzon'da ılıman ve nemli bir hava sunuyor.

6 Nisan Pazartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. 7 Nisan Salı günü ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 8 Nisan Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır.

Nemli ve yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler giymek önemlidir. Şemsiye almak da gerekli bir hazırlıktır. Yüksek nem oranı, astım ve alerji hastaları için risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken bu durumu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.