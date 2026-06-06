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Trabzon Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu, açık hava etkinlikleri için son derece uygun bir profil sergileyecek. Gündüz hava sıcaklığı 23 derece civarında, gece ise 16 dereceye düşerek serin bir atmosfer yaratacak. Az yağış beklenmesi ve nem oranının %68 olması, piknik ve doğa yürüyüşleri gibi etkinlikler için ideal bir gün sunacak. Rüzgarın hızının ise 11 km/saat ile 12 km/saat arasında değişmesi planların sorunsuz bir şekilde yapılmasına olanak tanıyacak.

Trabzon Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu ılık ve güzel olacak. Karadeniz İklimi'nin etkisiyle, gündüz hava sıcaklığı 23 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklığın 16 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Hava genel olarak az yağışlı geçecek. Nem oranı ise %68 civarında olacak.

Rüzgar sabah saatlerinde 11 km/saat hızla esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar hızı 12 km/saat olacak. Akşam ve gece saatlerinde bu hız 8 km/saat civarına düşecek.

Trabzon'da hava durumu açık hava etkinlikleri için oldukça uygun. Gündüz sıcaklık 23 derece civarında olacak. Hava genellikle az yağışlı geçeceği için piknik gibi etkinlikler için ideal bir gün fırsatı sunacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 7 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 24 derece olması bekleniyor. 8 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklığın tekrar 23 derece civarında olacağı öngörülüyor. Her iki gün de hava güneşli olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir veya deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde güneş koruyucu kullanmalısınız. Ayrıca bol su içmek de önemli. Rüzgarın hızı zaman zaman artabilir. Hafif bir üst giysi almanız faydalı olacaktır.

Trabzon'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için planlarınızı yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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