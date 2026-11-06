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Trabzon Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 6 Kasım 2026 tarihi, değişken hava durumu ile dikkat çekiyor. Bugün hava kapalı ve sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Özellikle sabah saatlerinde serinlik hissediliyor ve gün içinde yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için şemsiye öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de değişen hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Hava durumuna dikkat ederek keyifli bir gün geçirmek mümkün.

Trabzon Hava Durumu! 06 Kasım Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon hava durumu için 6 Kasım 2026 tarihi önemli bir gün. Bölge sakinleri için hava durumu dikkate alınmalı. Karadeniz’in atmosferinde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bugün Trabzon'da hava kapalı ve serin. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Özellikle sabah saatlerinde serinlik hissediliyor. Gün ortasına doğru hava ılık hale geliyor. Ancak, gün içerisinde yağışlar bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecek olanlar için bu durum önem taşıyor.

Bugünkü hava nasıl? Açık havada bulunanlar için şemsiyeleri yanınıza almanız iyi olur. Havadaki nem oranı rahatsız edici olabilir. Trabzon’un nemli havası bir anda değişiyor. Bu nedenle kat kat giyinmek, rahat hareket etmenizi sağlar.

Sadece bugünkü hava durumu değil, önümüzdeki günlerin durumu da merak ediliyor. Değişken bir hava tablosu bizleri bekliyor. Cumartesi günü 20 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Güneş çıkacak ama akşam saatlerinde soğuma hissedilecek. Kayda değer yağışlar tahmin ediliyor. Pazar günü durum farklı olabilir. Tahminler daha stabil bir hava durumu gösteriyor. Ancak, hazırlıklı olmakta fayda var.

Dışarıda geçirilen süreyi konforlu hale getirmek için birkaç öneri var. Öncelikle, hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek işleri kolaylaştırır. Yanınızda şemsiye bulundurmak aniden oluşacak yağışlara karşı koruma sağlar. Soğuk rüzgarlara karşı akşam saatlerinde sıcak giysilerinizi çıkarmayınız.

Trabzon’da 6 Kasım Cuma günü ve sonrası hava değişken olacak. Ancak güzel bir gün geçirmenize olanak tanıyacak. Havanın tadını çıkarmak için doğru önlemler almalısınız. Bu etkileyici kentte gününüzü daha keyifli hale getirmek mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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