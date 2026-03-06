HABER

Trabzon Hava Durumu! 06 Mart Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 6 Mart 2026 Cuma günü yağmurlu ve serin bir hava etkili olacak. Sabah hafif yağışların ardından öğle saatlerinde yağmur artacak. Gün içinde sıcaklık 9 derece civarına inerken, gece 6 dereceye düşmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı, astım ve alerji hastaları için risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken su geçirmeyen kıyafetler giymek ve şemsiye almak oldukça önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 6 Mart 2026 Cuma günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde hafif yağış görülecek. Öğle ve akşam saatlerinde ise yağmur artacak. Gündüz sıcaklıkları 9 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 6 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 15 km/saat civarında tahmin ediliyor. Nem oranı yüksek kalacak. Bu durum, hava kalitesinin iyi olacağını gösteriyor. Dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye almak da önemli bir önlem. Nem oranının yüksek olması astım ve alerji hastaları için risk oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Mart Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 8 Mart Pazar günü ise karla karışık yağmur görülecek. Sıcaklıklar 4 ile 7 derece arasında değişecek. Bu dönemde de nem oranı yüksek kalmaya devam edecek. Rüzgar hızı ise 11 km/saat civarında olacak.

Giyinmeye dikkat etmek önemlidir. Su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Şemsiye taşımak da akıllıca bir seçim olacaktır. Astım ve alerji hastalarının dikkatli olmaları gerekiyor.

Trabzon'da 6 Mart 2026 Cuma günü yağmurlu ve serin hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun giysiler giymeniz ve gerekli önlemleri almanız çok önemlidir.

