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Trabzon Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu, sıcaklıkların 24 ile 28 derece arasında değişmesi ile dikkat çekiyor. Gün boyunca çok bulutlu hava koşulları hakim olacak. Ayrıca, muhtemel sağanak yağışlar açık hava etkinliklerini etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. Bu nedenle açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almak ve gerekli önlemleri almak önem taşıyor.

Trabzon Hava Durumu! 07 Ağustos Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu önemli bir konudur. Şehirde hava sıcaklığının 24 ile 28 derece arasında olması bekleniyor. Gün boyunca hava çok bulutlu geçecek. Muhtemel sağanak yağışlar olabilir.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 24 ile 28 derece aralığında olacak. Pazar günü, hava ara ara bulutlu ve güneşli olabilir. Sıcaklıklar 23 ile 28 derece arasında seyredecek. Pazartesi günü ise, özellikle sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar yine 24 ile 28 derece olacak.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkate alınmalıdır. Sağanak yağışların olası zararlarından korunmak için planlarınızı kapalı alana taşıyabilirsiniz. Açık hava etkinliklerinizi ise yağmurlu günlere ertelemeyi düşünebilirsiniz. Yağışlı günlerde yolların kayganlaşabileceğini unutmayın. Araç kullanırken dikkatli olmanız büyük önem taşır.

Trabzon'da 7 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu, sıcaklıkların 24 ile 28 derece arasında değişmesiyle dikkat çekiyor. Çok bulutlu hava koşulları ve muhtemel sağanaklar söz konusu. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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