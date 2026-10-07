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Trabzon Hava Durumu! 07 Ekim Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 7 Ekim 2026 hava durumu değişken seyir izliyor. Bugün 20 derece civarında olan sıcaklık, dış mekan etkinlikleri için uygun. Ancak aniden beliren yağışlar, dışarıda vakit geçirenleri olumsuz etkileyebilir. Akşam serinleyen hava ile sıcaklık 19-22 dereceye düşebilir. Önümüzdeki günlerde hava serinleyecek, Cumartesi ve Cuma günleri 18 dereceyi bulması bekleniyor. Tatil planlarınıza hava koşullarını dikkate alarak yön vermeniz faydalı olacaktır.

Trabzon Hava Durumu! 07 Ekim Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da, 7 Ekim 2026 tarihinde hava durumu değişken bir seyir izliyor. Bugün bordo gökyüzü altında sessiz bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında. Bu sıcaklık, dış mekan etkinlikleri için uygun. Ancak hava koşulları sık sık değişebilir. Aniden beliren yağışlar görülebilir. Dışarıda vakit geçirenlerin yağmura karşı önlem alması faydalı olacaktır.

Akşam saatlerine doğru hava serinleyecek. Sıcaklık 19 ila 22 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif bir rüzgar hissedilebilir. Rüzgar özellikle kıyı kesimlerinde daha belirgin. Bu durum yürüyüş yapmayı zorlaştırabilir. Güneş, bulut örtüsü arkasında kalabilir. Bu bulutlar, Trabzon’un doğal güzelliklerini zaman zaman kapatabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma ve Cumartesi günleri hava serinleyecek. Sıcaklık 18 derece civarına düşecek. Tatil planı yapanların denizden uzak durması akıllıca olabilir. Yağışlı havalar hafta sonunda devam edebilir. Bu nedenle gezi planlarınızı hava koşullarına göre ayarlamakta fayda var.

Yağışların etkisini azaltmak için dış mekan etkinliklerinizi gündüz saatlerine çekin. Akşam saatlerinde kapalı mekanları tercih etmek iyi bir seçenek. Soğuk havalar sosyal hayatı olumsuz etkileyebilir. Kat kat giyinmek, serin rüzgardan korunmanıza yardımcı olur.

Trabzon'da bugünkü hava durumu keyifli ama dikkatli olunması gereken bir gün sunuyor. Önümüzdeki günlerde soğuk havalara hazırlıklı olun. Şehrin güzelliklerini keşfetmek için planlarınızı yapın. Hava koşullarını dikkate alarak hazırlığınızı yapmanızı öneririm.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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