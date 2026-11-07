HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 07 Kasım Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da, 07 Kasım Cumartesi günü hava durumu ilgi çekiyor. Hava sıcaklığı 20 derece civarında seyrediyor, fakat serin rüzgarlar sıcaklığı daha soğuk hissettirebilir. Yoğun bulut örtüsünün altında, aralıklı yağış ve rüzgar hareketleri etkili olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalanacak, sıcaklık ise 19-22 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçireceklerin giyimde dikkatli olması, hava koşullarını takip etmesi öneriliyor.

Trabzon Hava Durumu! 07 Kasım Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün 07 Kasım Cumartesi 2026, Trabzon'da hava durumu ilgi çekici. Hava durumu, bu mevsimde sıkça değişiyor. Şehirde yoğunlaşan bulutlar var. Bunun yanında, aralıklı rüzgar hareketleri de etkili olacak. Hava sıcaklığı 20 derece civarında seyredecek. Ancak gün içinde serin rüzgarlar, bu sıcaklığı daha soğuk hissettirebilir. Bulut örtüsü yoğunluğuna göre değişecek. Bazı zamanlarda hafif bir yağış ihtimali olabilir. Bugünkü hava, genel olarak yumuşak ve serin. Yürüyüş için keyifli bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha belirgin olacak. Önümüzdeki Pazartesi günü, sıcaklıkların 19 - 22 derece arasında dalgalanması bekleniyor. Ancak bu süreçte havanın kapalı ve yağışlı olacağı öngörülüyor. Kasım ayı itibarıyla, Trabzon'un iklimi devreye giriyor. Hava sıcaklığı düşecek ve yağışlı günler kaçınılmaz hale geliyor. Dışarıda vakit geçirecek olanların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var. Hava durumunu sık sık kontrol etmek gerekiyor. Güneşin pek görülmediği günlerde, aktiviteleri planlamak akıllıca olacaktır.

Giyimde kat kat giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Serin havaya karşı vücut ısısını dengede tutmak önemli. Dışarıda uzun zaman geçirecek olanlar şemsiye veya su geçirmeyen giysi almalı. Aniden gelebilecek yağışlardan korunmalılar. Rüzgarlar zaman zaman beklenmedik şekilde artıyor. Bu nedenle, rüzgârdan korunma yollarını düşünmekte fayda var.

Sonuç olarak, Trabzon gibi doğal güzelliklerin bulunduğu bir şehirde, hava durumunu takip etmek önemlidir. Hava durumu, planlayıcıların gündeminde büyük yer kaplayacak. Bugünün ve önümüzdeki günlerin hava durumu dikkatle izlenmeli. Böylece güzel bir hafta sonu geçirilebilir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kafa kafaya çarpıştılar: Araçlar alev topuna döndü!Kafa kafaya çarpıştılar: Araçlar alev topuna döndü!
Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
SONAR anketinde ezber bozan sonuç! Hakan Bayrakçı: "38 yıldır böyle bir tablo görmedim"

SONAR anketinde ezber bozan sonuç! Hakan Bayrakçı: "38 yıldır böyle bir tablo görmedim"

Afyonkarahisar'daki saldırının perde arkası ortaya çıktı!

Afyonkarahisar'daki saldırının perde arkası ortaya çıktı!

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Derin dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu! 'Gecelikle gelmiş'

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Benzinden sonra motorine indirim geliyor! Tarih belli oldu

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.