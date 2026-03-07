HABER

Trabzon Hava Durumu! 07 Mart Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağışlı ve serin geçecek. Gündüz 7 derece, gece ise 5 derece dolaylarında seyreden sıcaklıkla birlikte yüksek nem oranı dikkat çekiyor. Rüzgar hızı 11 km/s olacak. Bu günlerde yağışlara karşı su geçirmeyen kıyafet giymek ve şemsiye almak önemli. Astım ve alerji hastaları için yüksek nem, önlem alınması gereken bir durum oluşturuyor. Hava durumu değişkenlik gösterecek.

Zeynel Eren Ölüç

Trabzon'da 7 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu hafif yağışlı ve serin olacak. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında, gece ise 5 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 11 km/s civarında tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken su geçirmeyen kıyafetler giymeniz faydalıdır. Şemsiye almanız da önemli. Nem oranının yüksek olması astım ve alerji hastaları için dikkat gerektiriyor. Bu nedenle, önlemlerinizi almalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 8 Mart Pazar günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 7 derece civarında olacak. 9 Mart Pazartesi günü hava sıcaklığı 8 dereceye yükselecek. Bulutlar azalacak. 10 Mart Salı günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 9 derece civarında seyredecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetleri tercih etmelisiniz. Rüzgarlı günlerde dikkatli olmanız faydalı. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Bu, olası aksaklıkların önüne geçebilir.

