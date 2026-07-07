Trabzon Hava Durumu! 07 Temmuz Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu, Karadeniz ikliminin özelliklerini taşıyor. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24 - 25 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı ise 21 - 22 derece civarında seyredecek. Bu, Trabzon'daki hava durumunun ılıman ve nemli olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiyor. Trabzon'da daha sıcak ve güneşli bir seyir izlenecek. 8 Temmuz Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 25 - 26 derece arasında değişecek. Gece sıcaklığı 21 - 22 derece civarında olacak. 9 Temmuz Perşembe günü ise hava tamamen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 26 - 27 dereceyi bulacak. Gece sıcaklıkları 22 - 23 derece olacak. 10 Temmuz Cuma günü yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz 26 - 27 derece, gece ise 22 - 23 derece civarında olacak.

Bu dönemde genel hava durumu ılıman ve nemli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların ani yağışlara karşı hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif ceket veya uzun kollu giysiler tercih edilebilir. Gündüzleri ise hafif ve rahat kıyafetler giyilmelidir. Bu, sıcaklık ve nem dengesini korumaya yardımcı olur.

Trabzon'da 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve çisenti ile ılıman bir atmosfer sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak. Ancak zaman zaman yağışlı günler de yaşanabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu düzenli takip etmelidir. Gereken önlemleri almaları önemlidir.