Trabzon Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da, 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu zaman zaman yağışlı olacaktır. Gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28 derece civarında olacaktır. Gece saatlerinde ise sıcaklık 24 derece civarında kalacaktır. Bu durum, Trabzon'un tipik Ağustos iklimine uygun bir gelişmedir. Nem oranı yüksek olacak ve hava koşulları değişkenleşecektir.

9 Ağustos Pazar günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecektir. Gündüz saatlerinde sıcaklık yine 28 derece civarında olacak. Gece saatlerinde bu değer 23 dereceye düşecektir. 10 Ağustos Pazartesi günü geç saatlerde yer yer sağanak yağışların görülmesi olasıdır. Gündüz 28 derece, gece ise 23 derecelik sıcaklık beklenmektedir. 11 Ağustos Salı günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava yaşanacak. Sıcaklık gündüz 28 derece, gece ise 24 derece civarında olacaktır.

Bu dönemde, Trabzon'da hava koşulları değişken ve nemli olacaktır. Zaman zaman yağışlı olan günlerde açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önerilir. Hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Ayrıca, yüksek nem oranı nedeniyle terleme artacaktır. Su kaybını önlemek amacıyla bol su içmek gereklidir. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farklarına dikkat edilmelidir. Kat kat giyinmek ve uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.

Trabzon'da, 8 Ağustos 2026 Cumartesi'den itibaren hava durumu zaman zaman yağışlı olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Sıcaklık gündüz 28 derece, gece ise 23-24 derece civarında tahmin edilmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.