Trabzon Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 8 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli. Sıcaklık, 24 derece civarında olacak. Bu sıcaklık, Trabzon'un yaz havasına uyuyor. Rüzgar, saatte yaklaşık 3 kilometre hızla kuzeydoğudan esecek. Nem oranı ise %84 civarında olacak. Gün boyunca rahat bir hava hakim olacak.

9 Haziran Salı günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 23 derece civarında tahmin ediliyor. 10 Haziran Çarşamba günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Ancak sıcaklık yine 23 derece civarında kalacak. 11 Haziran Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık yine 23 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 23-24 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunması önemli. Şapka ya da güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysi bulundurmak hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

Trabzon'da 8 Haziran Pazartesi günü güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 24 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneşten korunması önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalı.