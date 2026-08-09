Trabzon Hava Durumu! 09 Ağustos Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 9 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Bölgenin tipik yaz koşulları hâkim. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 23 derece civarında seyredecek. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

10 Ağustos Pazartesi'den 12 Ağustos Çarşamba'ya kadar hava durumu benzer şekilde devam edecek. Gündüz sıcaklıkları yine 28 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıkları 23-24 derece arasında değişecek. Üç gün boyunca yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor.

Trabzon'da bu dönemde hava durumu genellikle sıcak ve nemli. Zaman zaman yağışlı günler görülebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava tahminlerini kontrol etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak faydalı olacaktır. Sürüş sırasında dikkatli olmak da önem taşır.