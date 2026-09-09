Trabzon Hava Durumu! 09 Eylül Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 09 Eylül 2026 tarihli hava durumu, Karadeniz iklimini yansıtıyor. Şehirde 20 derece civarında bir serinlik hissediliyor. Bugün sabah saatlerinde bulutlu bir hava var. Gün içinde kısmi güneşli saatler de görülebilir. Sıcaklık, yüksek nemle birleşince hafif bir bunaltıcılığa neden olabilir.

Trabzon'da hava durumu değişken. Öğle saatlerinde mavi alanlarda güneşli anlar yaşayabilirsiniz. Ancak akşam saatlerine yaklaşırken küçük çaplı yağışlar bekleniyor. Sahilde yürüyüş yapmayı düşünüyorsanız, hava durumu uygundur. Tarihi mekânları ziyaret etmek için de dışarısı uygun. Yanınıza bir şemsiye almayı unutmayın. Hava aniden değişebilir. Yüksek nem oranı, yağışları tetikleyebilir. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Özellikle bu hafta hafif yağışlar ve bulutlu günler söz konusu. Trabzon'da tatil döneminin sonlarına yaklaşırken havanın daha ılıman olacağı tahmin ediliyor. Açık alan etkinlikleri için bu durum önemli.

Trabzon'da bulunuyorsanız değişken hava şartlarına hazırlıklı olun. Güneş ışığı varken aniden yağış başlayabilir. Kat kat giyinmek veya yanınıza bir üst almak faydalı olabilir. Şehrin tadını çıkarırken iklim özelliklerini aklınızda bulundurun.