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Trabzon Hava Durumu! 09 Haziran Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 23 derece civarında seyrederken, gece 19 ile 20 derece arasında değişecek. 10 Haziran Çarşamba günü yer yer sağanak bekleniyor. 11 Haziran'da ise gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygunken, ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak önem taşıyor. Hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.

Trabzon Hava Durumu! 09 Haziran Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 9 Haziran 2026 Salı günü hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 19 ile 20 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı 11 km/s civarında olacak. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

10 Haziran Çarşamba günü Trabzon'da yer yer sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı yine 23 derece civarında olacak. 11 Haziran Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Ayrıca hava sıcaklığı yine 23 derece olması öngörülüyor. 12 Haziran Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Bu günler sıcaklık 24 derece civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat etmek önemli. Açık hava etkinliklerini planlarken ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle 10 ve 11 Haziran'da beklenen yağışlara dikkat etmekte fayda var. Günlük hava tahminlerini takip etmek, planlarınızı güncellemek açısından yararlı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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