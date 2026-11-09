Trabzon Hava Durumu! 09 Kasım Pazartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon, 09 Kasım 2026 tarihi itibarıyla değişken bir havaya sahip. Şehirdeki hava durumu serin ve yağışlı özellikler taşıyor. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Bu durum, halkın günlük yaşamını etkileyebilir. Bugünkü hava için dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Dışarı çıkarken kıyafet seçimleri önemlidir. Üstünüzü kalın tutmalısınız. Yağışlardan korunmak için su geçirmeyen bir mont almak akıllıca olur. Gözlük ve şapka gibi aksesuarlar da fayda sağlayabilir.

Trabzon'un yeşil dağları, havanın getirdiği serinlik ve nem ile tazeleniyor. Ancak hava durumu değişiklikleri, yüksek kesimler için daha soğuk geçecek. Rüzgar etkisi de artacak. Şu an dışarıda vakit geçirmek keyifli. Lakin ilerleyen saatlerde beklenen yağışlar planlarınızı olumsuz etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklikler gösterecek. Bugün yaşanan serin hava yarın da devam edecek. Takip eden günlerde sıcaklıkların 18 – 21 derece arasında dalgalanması öngörülüyor. Yağışların aralıklı olarak sürmesi bekleniyor. Bu, açık hava etkinliklerini olumsuz etkileyebilir. Dış mekanlarda vakit geçirenlerin hava durumunu takip etmesi önemli. Gün uzunluğu ve sabah saatlerindeki yoğun bulutluluk, sıcaklık hissiyatını değiştirebilir.

Trabzon hava durumu doğanın güzellikleri ve iklimsel değişimlerle dolu. Hava koşullarına göre giysi tercihlerinizi gözden geçirin. Açık havada kalmak için uygun zaman aralıklarını belirlemek faydalıdır. Yerel meteoroloji raporlarını takip etmek, bu serin günlerde yaşam konforunuzu artırır. Doğaya yaklaşırken hava değişimlerini dikkate almak önemlidir. Mevsimsel dalgalanmaları göz önünde bulundurmalısınız.