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Trabzon Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da hava durumu, 10 Haziran'da bulutlu ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklık 22 derece, akşam 21 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 24 dereceleri bulabilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. 11 Haziran'da gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, 12 ve 13 Haziran'da ise sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Yağışlı günlere uygun giysi ve ayakkabılar tercih edilmeli. Hava koşullarına göre plan yapılması önem taşıyor.

Trabzon Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'da 10 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu genellikle bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 22 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık ise 24 dereceye kadar yükselebilir. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı %79 ile %89 arasında değişecek. Trabzon'da hava durumu yağışlı ve nemli olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 11 Haziran Perşembe günü bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 23 derece civarında seyredecek. 12 Haziran Cuma günü çoğunlukla güneşli hava bekleniyor. Bu gün sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. 13 Haziran Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık yine 24 derece civarında olacak.

Bu hava koşullarında dışarı çıkarken dikkatli olunmalı. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmeli. Nem oranı yüksek olduğunda terlemeyi önlemek için hafif kıyafetler giyilmeli. Rüzgarlı günler için rüzgar geçirmez montlar faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparak olumsuz durumlardan etkilenmemeniz sağlanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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