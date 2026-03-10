HABER

Trabzon Hava Durumu! 10 Mart Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 10 Mart 2026 tarihi itibarıyla güneşli ve ılıman bir hava durumu bekleniyor. Hava sıcaklığı gün boyunca 10 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava şartları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunan bu güzel havada doğa yürüyüşleri yapabilir, sahil keyfi yaşayabilirsiniz. Güneşten korunmayı unutmayın, hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu güneşli, ılıman olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 10 derece civarında seyredecek. Trabzon'da bugünkü hava durumu güzel ve ılımandır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Mart Çarşamba günü hava sıcaklığı 10 derece civarında bekleniyor. 12 Mart Perşembe günü ise sıcaklığın 11 derece olması tahmin ediliyor. Trabzon'da önümüzdeki günlerde keyifli bir dönem geçireceğiz.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapabilir, sahil kenarında vakit geçirebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden hafif bir ceket almanız iyi olur. Güneş ışınları etkisini artırabileceğinden güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

Trabzon'da 10 Mart 2026 Salı günü ve sonraki günlerde havanın güzel olacağı açıktır. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava aktivitelerinin tadını çıkarabilirsiniz.

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

