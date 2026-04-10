Trabzon Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 10 Nisan 2026 Cuma günü hava durumu, sağanakların etkili olacağı bir gün olacak. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 7 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 7 derece, gece 2 derece olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %75 ile %100 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Nisan Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 9 ile 7 derece arasında olacak. 12 Nisan Pazar günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 10 ile 6 derece olacak. 13 Nisan Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti yaşanacak. Sıcaklık 12 ile 7 derece arasında olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde su geçirmeyen kıyafetler giymek faydalı olacak. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Yüksek nem nedeniyle astım ve alerji hastalarının dikkatli olması gerekiyor. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olur.