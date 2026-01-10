HABER

Trabzon Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü beklenen hava durumu, genellikle yağışlı ve serin olacak. Sabah saatlerinde 7 derece olan sıcaklık, gün içinde 9 dereceye yükselecek fakat akşam saatlerinde 8 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden 11 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 4 ile 12 derece arasında değişim gösterecek ve hava koşulları için su geçirmez kıyafetler öneriliyor. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almak önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Trabzon'da 10 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle yağışlı ve serin olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında. Hafif yağış bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 9 dereceye yükselecek. Hava az bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11 dereceye ulaşacak. Hava yine parçalı bulutlu olacak. Rüzgar güney yönünden esiyor. Saate 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı gün boyunca %55 ile %82 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Ocak Pazar günü hava sıcaklığı 8 ile 11 derece arasında olacak. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 5 ile 12 derece arasında değişecek. Yine hafif yağışlı bir hava hakim olacak. 13 Ocak Salı günü sıcaklık 4 ile 6 derece arasında olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor.

Bu hava koşullarına uygun olarak dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymeniz faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar tercih etmek de önemli. Rüzgarlı günlerde şemsiye yerine su geçirmez bir mont giyilmesi daha etkili olacaktır. Soğuk havalarda kat kat giyinmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olur. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza katkı sağlar. Ayrıca günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize yardımcı olur.

