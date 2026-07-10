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Trabzon Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 10 Temmuz Cuma günü hava durumu bulutlu geçecek, sıcaklık ise 23 - 27 derece aralığında olacak. Gün içerisinde 25 - 27 derece civarında seyreden sıcaklık akşam saatlerinde 23 - 25 dereceye düşecek. Ayrıca, nem oranı %81 seviyesinde kalması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hafif sağanak yağışlar görülecek. Doğru kıyafet ve eşyalarla dışarı çıkmak, değişken hava koşullarında oldukça önemlidir.

Trabzon Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da 10 Temmuz Cuma günü hava durumu artan bulutlarla geçecek. Sıcaklık 23 - 27 derece arasında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25 - 27 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 23 - 25 derece arasında değişecek. Nem oranı %81 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Bugün hava genel olarak bulutlu olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 25 - 27 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 23 - 25 derece civarında olacak. Nem oranı yine %81 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Temmuz Cumartesi günü hafif sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 22 - 26 derece arasında olacak. 12 Temmuz Pazar günü de hafif yağmurlu hava koşulları görülecek. Bu günlerde sıcaklık 22 - 24 derece aralığında değişecek.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez bir mont almak iyi bir fikir. Rüzgarlı günlerde hafif rüzgarlar bekleniyor. Uygun kıyafetler tercih ederek rüzgarın etkisinden korunabilirsiniz.

Hava durumu dikkate alındığında, Trabzon'da 10 Temmuz Cuma günü değişken sıcaklıklar olacak. Önümüzdeki günlerde hafif yağışlı ve serin hava koşulları görülecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yanınıza gerekli eşyaları alarak dışarı çıkmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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