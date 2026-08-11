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Trabzon Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da hava durumu, 11 Ağustos 2026'da 24 ile 28 derece arasında değişen sıcaklıklar ve kısa süreli sağanaklarla dikkat çekiyor. Nem oranının yükseklikte kalacağı bu günlerde, dışarıda vakit geçirecek kişilerin şemsiye bulundurması öneriliyor. Ayrıca nem, terlemeye yol açacağından bol su içmek ve hafif giysiler tercih etmek önemli. Hava koşullarını göz önünde bulundurarak etkinliklerinizi planlamanızda fayda var.

Trabzon Hava Durumu! 11 Ağustos Salı Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Trabzon'da 11 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu, çeşitli koşullar sunuyor. Gün boyunca sıcaklıklar 24 ile 28 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Trabzon'daki hava nemli ve ara sıra yağışlı geçecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Ağustos Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar yine 24 ile 28 derece aralığında kalacak. 13 Ağustos Perşembe günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar bu günlerde 23 ile 28 derece arasında seyredecek. 14 Ağustos Cuma günü ise kısmen güneşli bir hava olacak. Sıcaklık 24 ile 28 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava durumu, nem oranının yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olması gerekiyor. Şemsiyenizi yanınıza almanız, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranı yüksek olduğu için terleme artabilir. Bol su içmeyi ve hafif, nefes alabilen kıyafetler giymeyi tercih etmelisiniz. Rüzgar zaman zaman hızlanabilir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu faktörleri dikkate almalısınız.

Hava durumu, sıcaklıkların 24 ile 28 derece arasında değişeceği bir tablo çiziyor. Nem oranı yüksek olacak ve ara sıra yağışlar görülecek. Bu koşullara uygun hazırlık yaparak dışarıda geçireceğiniz zamanları daha konforlu hale getirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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