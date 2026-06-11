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Trabzon Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 11 Haziran 2026'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında kalacak. Şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklentisi mevcut. Yüksek nem oranı ve kuzeydoğudan esecek rüzgar, hava koşullarını etkileyebilir. Gelecek günlerde ise 12 Haziran'da sıcaklık 19 ile 24 derece arasında olacakken, 14 Haziran'da hafif yağışlar görülebilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemli bir gereklilik olacaktır.

Trabzon Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon'da 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu değişken olacak. Bu, bölgenin tipik Karadeniz iklimine uygundur. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında kalacak. Bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Nem oranı yüksek olacaktır. Rüzgar, saatte yaklaşık 9 kilometre hızla kuzeydoğu yönünden esecek.

Bugün Trabzon'daki hava durumu böyle. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Bazı yerlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Kuzeydoğudan esecek rüzgar, hızıyla dikkat çekiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? 12 Haziran Cuma günü sıcaklık 19 ile 24 derece arasında ölçülecek. Hava genellikle bulutlu ve güneşli olacak. 13 Haziran Cumartesi günü yine sıcaklık 19 ile 24 derece ölçülecek. Hava kısmen güneşli bir seyir izleyecek. 14 Haziran Pazar günü ise 18 ile 22 derece sıcaklık bekleniyor. Hafif yağışlar görülebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler almak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmeye özen gösterin. Hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde ise önlem alarak güvenliğinizi sağlayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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