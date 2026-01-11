Trabzon Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu şöyledir. Sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Sıcaklık 8 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde de hafif yağış sürüyor. Sıcaklık 11 derece civarında hissedilecek. Akşam ve gece saatlerinde bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı 9 derece civarında kalacak. Rüzgar, güney yönünden orta şiddette esecek. Sabah saatlerinde rüzgar hızı 21 km/saat olacak. Öğle saatlerinde bu hız 24 km/saat olacak. Akşam saatlerinde 23 km/saat olarak ölçülecek. Gece saatlerinde rüzgar 22 km/saat hıza düşecek. Nem oranı %66 ile %73 arasında değişecek.

Gün doğumu saati 07:45, gün batımı saati 17:12 şeklinde öngörülüyor. 12 Ocak Pazartesi günü orta şiddetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 12 derece civarında olacak. 13 Ocak Salı günü yağmur ve kar karışımı yağış görülmesi olası. Sıcaklık bu gün 6 derece seviyesinde kalacak. 14 Ocak Çarşamba günü de yağmur ve kar karışımı bekleniyor. Sıcaklık 5 derece civarında olacak. Rüzgarın orta şiddette esmesi bekleniyor. Nem oranının yüksek olması muhtemel.

Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar giyilmelidir. Su geçirmez giysiler de tercih edilmelidir. Düşük sıcaklıklarda kat kat giyinmek faydalıdır. Soğuktan korunmak açısından bu önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez mont giymek iyi bir fikir. Şapkalar da kullanılmalıdır. Yağışlı günlerde araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Yola çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmelidir.