Trabzon Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24-25 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 22-23 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı 13 km/saat civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden esecek. Nem oranı %81 civarında bekleniyor.

Trabzon'un yaz iklimi serin ve nemli bir hava sunuyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar yanlarında yağmurluk bulundurmalıdır. Su geçirmez giysilerin de alınması faydalı olacaktır. Bununla birlikte, yüksek nem oranı nedeniyle vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bol su içmek önemlidir. Hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmek de gereklidir.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. 12 Temmuz Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. 13 Temmuz Pazartesi bulutlu ve güneşli bir hava olacak. 14 Temmuz Salı günü ise yine bulutlu ve güneşli hava devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 24-26 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 22-23 derece civarında kalacak. Rüzgar hızları 2-4 km/saat arasında değişecek. Rüzgar genellikle kuzey yönünden esecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri önemli. Hava koşulları değişebilir. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırır. Su tüketimine dikkat edilmelidir. Hafif kıyafetler tercih edilmelidir.

Trabzon'da 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava durumu serin ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek gibi görünüyor. Açık hava etkinlikleri için hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak ve planları esnek tutmak faydalı olacaktır.