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Trabzon Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu ılık ve güzel geçecek. Gündüz sıcaklığın 23°C, gece ise 15°C olması bekleniyor. Yağış ihtimali %23 seviyesinde. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Bu sıcak ve güneşli havayı açık hava etkinlikleri ile değerlendirmek mümkün. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için yanınıza hafif bir ceket almayı unutmayın.

Trabzon Hava Durumu! 12 Haziran Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Trabzon'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu, Karadeniz İklimi'nin etkisiyle ılık ve güzel olacak. Gündüz sıcaklığın 23°C civarında, gece ise 15°C civarında olması bekleniyor. Bu tarihte yağış ihtimali %23 düzeyinde. Hava genel olarak az yağışlı geçecek.

Bugünkü hava durumu, Trabzon'un Haziran ayı ortalama değerlerine yakın seyredecek. Gündüz hava sıcaklığı 23°C, gece ise 15°C olacak. Yağış ihtimali %23 düzeyinde. Hava genellikle az yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 24°C, 14 Haziran Pazar günü ise 22°C civarında olması bekleniyor. Bu tarihlerde yağış ihtimali düşüktür. Hava genel olarak güneşli olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Piknik, yürüyüş ve diğer açık hava aktiviteleri için ideal bir dönemdesiniz. Hava sıcaklıkları gündüz 23°C, gece ise 15°C olacağı için akşam serinliğine hazırlıklı olmalısınız. Yanınıza ince bir ceket almanız, akşam serinliğinden korunmanıza yardımcı olur.

Trabzon'da 12 Haziran 2026 Cuma günü hava durumu ılık ve güzel olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri için bu dönemi değerlendirin. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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