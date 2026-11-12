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Trabzon Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da hava durumu 12 Kasım Perşembe günü değişkenlik gösteriyor. Şehirde sıcaklık 20 derece civarında, ancak gün içinde yağmur bekleniyor. Bulutlu hava, sabah ve akşam saatlerinde hâkim olacak. Rüzgarlı hava, serin bir his yaratırken, dışarı çıkacakların yanlarında şemsiye bulundurması önemli. Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Pazar günü ise hava sıcaklığı 18 dereceye düşecek.

Trabzon Hava Durumu! 12 Kasım Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 12 Kasım Perşembe 2026'da Trabzon'da hava durumu değişken. Şehrin iklimi ve coğrafi yapısı, sürprizlere açık bir hava durumu yaratıyor. Bugünkü sıcaklık 20 derece civarında. Gün, ılık bir hava sunuyor. Ancak, gün içinde yağışlı hava bekleniyor. Bu durum, Trabzon’un iklim özelliklerini yansıtıyor. Dışarı çıkmayı planlayanların dikkatli olması gerekiyor.

Sabah ve akşam, bulutlu hava hâkim olacak. Zaman geçirecekler için şemsiye bulundurmak akıllıca. Bugün rüzgarlı bir hava var. Bu nedenle hava serin hissedilebilir. Rüzgar etkisini hissettiriyor.

Önümüzdeki günler Trabzon için ilginç olacak. Cuma ve Cumartesi günleri sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu günlerde de yağış bekleniyor. Dışarı çıkmak zorunda olanların iyi giyinmeleri önemli. Yanlarında su geçirmez giysi bulundurmaları faydalı olur.

Pazar günü hafif serinleme bekleniyor. Hava sıcaklığı 18 dereceye düşecek. Ancak bulutların arasında güneş kendini gösterebilir. Güneşli saatlerle açık alanlarda zaman geçirmek isteyebilirsiniz. Kafe ve restoranlar, bu havada keyifli olabilir. Hava durumu bilgisini takip etmek önemlidir. Planlarınıza göre önlemler almak akıllıca.

Trabzon'daki hava durumu sağanak yağışlarla birlikte 19 ile 22 derece arasında değişecek. Günlük aktiviteleriniz için hava koşullarına uygun davranın. Bu şekilde konforunuzu artırabilirsiniz. Trabzon'un güzel havasının tadını çıkarmanız dileğiyle.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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