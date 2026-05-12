Trabzon Hava Durumu! 12 Mayıs Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 12 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 19 - 20 derece civarında bekleniyor. Gece sıcaklığının ise 15 - 16 derece arasında olması öngörülüyor. Nem oranı %72 civarında olacak. Rüzgarın hızı 1,45 km/sa civarında tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu Trabzon'un tipik Mayıs ayı iklimine uygun. Bu dönemde hava sıcaklıkları genelde 19 - 22 derece arasında değişiyor. Yağışlı günler sıkça görülüyor. Trabzon'da hava durumu mevsim normallerine yakın seyredecek.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığının 20 - 21 derece civarında olacağı bekleniyor. 14 Mayıs Perşembe günü sıcaklığın yine 20 - 21 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Bu günlerde hafif yağmurlu hava koşullarının devam etmesi muhtemel.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken koruyucu önlemler almak faydalı olacaktır. Şemsiye veya yağmurluk gibi araçlar götürmek iyi bir fikir. Nem oranı yüksek olacağından hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgar hızı düşük olsa da ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Trabzon'da 12 Mayıs 2026 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve hafif yağmurlu olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve koruyucu önlemler almak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.