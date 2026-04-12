Trabzon Hava Durumu! 12 Nisan Pazar Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 12 Nisan 2026 Pazar günü, hava durumu yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında bekleniyor. Gece ise bu sıcaklık 7 derece civarına düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hızı saatte 4 km civarında seyredecek. Gün doğumu saati 05:46, gün batımı saati ise 18:57 olarak tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu serin ve yağışlı bir gün sunuyor. Trabzon'un tipik Nisan ayı iklimine uygun bir hava var. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olur. Nem oranı yüksek. Bu nedenle nemden korunmak için uygun kıyafetler giymeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 13 Nisan Pazartesi bulutlu, 14 Nisan Salı güneşli, 15 Nisan Çarşamba ise çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklıkları 11-13 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise 5-9 derece arasında değişim görülecek. Hava koşulları ılımanlaşacak. Ancak hava durumunu takip etmek faydalı olacaktır.

Trabzon'da 12 Nisan 2026 Pazar günü yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Nemden korunmak için uygun kıyafetler giymeniz önerilir. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha ılıman olacak. Yine de hava durumunu takip etmekte yarar var.