Trabzon Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 13 - 16 derece civarında olacak. Bu, ilginç bir hava durumu. Gün boyunca hava açık kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgarın hızı saatte 18 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenleşecek. 13 Şubat Cuma günü hava 15 - 20 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 10 - 17 derece olacak. Çok bulutlu bir hava bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü ise sıcaklık 15 - 18 derece arasında kalacak. Genellikle güneşli bir gün olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişebileceğini unutmamak önemli. 13 ve 14 Şubat tarihlerinde hava bulutlu ve serin olacak. Dışarı çıkarken bir ceket almanız faydalı olur. 15 Şubat Pazar günü hava ılıman olacak. Güneşli günler, açık hava etkinlikleri için ideal olabilir.

