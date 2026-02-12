HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13 ile 16 derece arasında kalacak. Gün boyunca açık havada keyifli vakit geçirme imkanı sunulacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 13 ve 14 Şubat tarihlerinde bulutlu ve serin günler yaşanacakken, 15 Şubat'ta ılıman güneşli bir hava öngörülüyor. Dışarı çıkmadan hava durumunu kontrol etmeyi unutmayın.

Trabzon Hava Durumu! 12 Şubat Perşembe Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü hava durumu güneşli. Sıcaklık 13 - 16 derece civarında olacak. Bu, ilginç bir hava durumu. Gün boyunca hava açık kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgarın hızı saatte 18 kilometre olacak.

Bugünkü hava sıcaklığı 13 - 16 derece arasında değişecek. Güneşli bir gün geçirilecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için bu hava koşulları uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenleşecek. 13 Şubat Cuma günü hava 15 - 20 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 10 - 17 derece olacak. Çok bulutlu bir hava bekleniyor. 15 Şubat Pazar günü ise sıcaklık 15 - 18 derece arasında kalacak. Genellikle güneşli bir gün olacağı öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişebileceğini unutmamak önemli. 13 ve 14 Şubat tarihlerinde hava bulutlu ve serin olacak. Dışarı çıkarken bir ceket almanız faydalı olur. 15 Şubat Pazar günü hava ılıman olacak. Güneşli günler, açık hava etkinlikleri için ideal olabilir.

Trabzon'da 12 Şubat 2026 Perşembe günü güneşli ve ılıman bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişeceğini göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmekte fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma polis kılığında altın gasbetti iddiası! Jandarma polis kılığında altın gasbetti iddiası!
81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Murat Salar'dan flaş Lookman açıklaması! "Hakaret kabul ettik..."

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

Poyraz Karayel'de rol almışlardı! Kanbolat Görkem Arslan ile son mesajlaşmasını paylaştı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İş İnsanı Ahmet Ahlatcı'ya yurt dışı çıkış yasağı

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

İslam Memiş’ten 5 haneli rakam uyarısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.