Trabzon Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü hava durumu yağışlı ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 15 ile 20 derece arasında değişecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, hava durumu hakkında bilgi edinip hazırlıklı olmak önemli.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 14 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 15 ile 21 derece arasında olacak. Ayrıca, bölgede gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor. 15 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 13 ile 16 derece arasında seyredecek. Yer yer sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. 16 Mayıs Cumartesi günü bulutların arasında ara ara güneşin görünmesi muhtemel. Hava sıcaklığı 12 ile 18 derece arasında olacak.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, Trabzon'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hazırlıklı olması önem taşıyor. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler tercih edilebilir. Ani hava değişimlerine karşı şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Sıcaklık mevsim normallerinin altında kalabilir. Bu yüzden kat kat giyinmek önemlidir. Ayrıca, sıcak içecekler tüketmek vücut ısısını dengeleyebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanızda fayda var.

Trabzon'da 13 Mayıs Çarşamba günü ve takip eden günlerde hava durumu yağışlı ve serin olacak. Bu koşullara uygun hazırlık yaparak gününüzü konforlu ve sağlıklı geçirebilirsiniz.