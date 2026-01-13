Trabzon Hava Durumu! 13 Ocak Salı Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 13 Ocak Salı 2026 tarihi için hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında kalacak. Hafif yağışların olması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Hafif yağışların devam edeceği öngörülüyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Hız saatte 23 kilometreye ulaşacak. Zaman zaman 46 kilometreye kadar çıkması mümkün. Nem oranı ise %89 civarında olacak.

Trabzon'da soğuk ve yağışlı bir gün geçireceğiz. Dışarı çıkarken kalın giyinmelisiniz. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz faydalı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hava daha da soğuyabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmanız önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 14 Ocak Çarşamba 5 derece civarında sıcaklık bekleniyor. Hafif karla karışık yağışlar görülebilir. 15 Ocak Perşembe sıcaklık 8 derece olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. 16 Ocak Cuma günü sıcaklık 10 dereceye yükselebilir. Hafif yağışların görülme ihtimali bulunuyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Rüzgarın etkisiyle hava daha da soğuyacaktır. Rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmanız yararlı olacaktır.

Trabzon'da 13 Ocak Salı 2026 için hava durumu soğuk ve yağışlı öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz. Planlarınızı hava koşullarına göre yapmanız önemlidir.