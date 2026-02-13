Trabzon Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu ılıman görünüyor. Sıcaklık 16 ile 19 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. Bu durum, Trabzon'daki hava için net bir cevap sunuyor: güneşli ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 10 ile 18 derece arasında olacak. Bu gün muhtemel sağanaklar görülebilir. 15 Şubat Pazar günü sıcaklık 14 ile 17 derece arasında değişecek. Hava kısmen güneşli olacak. 16 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklık 16 ile 22 derece arasında olacak. Hava hem bulutlu hem de güneşli bir seyir izleyecek.

Bu değişken hava koşulları dikkat gerektiriyor. Özellikle 14 Şubat'taki muhtemel sağanaklar, dışarıda vakit geçirecekleri hazırlıklı olmaya zorlayacak. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önerilir. Ani hava değişimlerine karşı koruyucu giysiler önemlidir. Ayrıca hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle katmanlı giyinmek faydalı olacaktır. Sabaha ve akşama karşı serin olabileceğini unutmamak gerekir.

Trabzon'da 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almanız önemlidir. Bu, konforlu ve sağlıklı bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.