Trabzon Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve güneşli geçecek. Sıcaklık 16 ile 19 derece arasında değişirken, bu süre zarfında sıcak hava konfor sağlayacak. Ancak 14 Şubat Cumartesi günü muhtemel sağanaklar nedeniyle dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için şemsiyelerinizi yanınıza almayı unutmayın. Hava koşullarını takip etmek, planlarınızı yaparken faydalı olacaktır.

Simay Özmen

Trabzon'da 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu ılıman görünüyor. Sıcaklık 16 ile 19 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. Bu durum, Trabzon'daki hava için net bir cevap sunuyor: güneşli ve ılıman.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişebilir. 14 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 10 ile 18 derece arasında olacak. Bu gün muhtemel sağanaklar görülebilir. 15 Şubat Pazar günü sıcaklık 14 ile 17 derece arasında değişecek. Hava kısmen güneşli olacak. 16 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklık 16 ile 22 derece arasında olacak. Hava hem bulutlu hem de güneşli bir seyir izleyecek.

Bu değişken hava koşulları dikkat gerektiriyor. Özellikle 14 Şubat'taki muhtemel sağanaklar, dışarıda vakit geçirecekleri hazırlıklı olmaya zorlayacak. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önerilir. Ani hava değişimlerine karşı koruyucu giysiler önemlidir. Ayrıca hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle katmanlı giyinmek faydalı olacaktır. Sabaha ve akşama karşı serin olabileceğini unutmamak gerekir.

Trabzon'da 13 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almanız önemlidir. Bu, konforlu ve sağlıklı bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

