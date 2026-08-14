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Trabzon Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 14-17 Ağustos tarihleri arasında hava durumu değişkenlik gösterecek. 14 Ağustos'ta sıcaklıklar 23-28 derece arasında olacak. Ardından 15 ve 16 Ağustos'ta yer yer güneşli ve bulutlu günler yaşanacak. 17 Ağustos'ta hafif yağmur bekleniyor. Bu süreçte ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli. Rahat ve su geçirmez kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Yüksek nem oranına dikkat edilmesi gerekecek.

Trabzon Hava Durumu! 14 Ağustos Cuma Trabzon hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Trabzon'da 14 Ağustos 2026 Cuma günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte bekleniyor. Sıcaklıklar 23 - 28 derece arasında olacak. Bu, Trabzon'da tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

15 Ağustos Cumartesi günü yer yer güneşli olacak. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 23 - 26 derece arasında seyredecek. 16 Ağustos Pazar günü hava bulutlu, sıcaklıklar 22 - 26 derece civarında kalacak. 17 Ağustos Pazartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 23 - 27 derece arasında olacak.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hafif yağmur bekleyen günlerde, yanınızda şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Su geçirmez bir ceket de iyi bir seçenek. Yüksek nem oranını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Rahat ve nefes alabilir kıyafet tercih edilmesi öneriliyor.

Trabzon'un önümüzdeki günlerdeki hava durumu yaz mevsiminin özelliklerini yansıtacak. Sıcaklıklar 22 - 28 derece arasında değişecek. Zaman zaman yağışlı günler yaşanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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