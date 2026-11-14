Trabzon Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 14 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu dikkat çekici. Şehrin doğal güzellikleri arasında sıcaklık 20 derece civarında. Hava genel olarak kapalı. Yer yer yağışlı dönemler de bekleniyor. Bu hava, Trabzon’un yeşil doğasının güzelliğini artırıyor. Doğanın uyanışını daha iyi gözlemlemek mümkün. Trabzon’da yaşayanlar ve ziyaret edenler için hava durumunu değerlendirmek önemli.

Bugünkü hava nasıl? 14 Kasım'da deniz etkisi belirgin. Rüzgar hafif bir esinti yaratıyor. Bu da havanın serin hissettirebilir. Sabah saatlerinde sıcaklık daha düşük. Öğle saatlerinde sıcaklık artacak. Ancak, gün içinde ani yağışlara karşı tedbirli olmak önemli. Bu, trafik güvenliğini ve bireysel konforu etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ne olacak? 15 ve 16 Kasım tarihlerinde hava durumu benzer olacak. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak. Yağışlar düşük seviyelerde olacak. Özellikle geceleri ve sabah saatlerinde hissedilebilir. Dışarıda zaman geçirecek olanlar hafif giysiler bulundurmalıdır. Trabzon’un kıyı kesimlerinde dalga aktiviteleri artabilir.

Bu nedenle, Trabzon’a gidecek olanlar hava durumunu takip etmeli. Planlarını buna göre yapmaları önemli. Havanın değişkenliği nedeniyle planlar esnek tutulmalı. Özellikle yağışlı havalarda dikkatli olmak gerekir. Bu, konforu artırır ve olumsuzlukları azaltır. Doğanın güzelliklerinin tadını çıkarırken hava koşulları da dikkate alınmalıdır.

Trabzon'daki hava durumu, doğal güzellikleri görmek için fırsat sunuyor. Seyahat ve günlük planlar için hava koşullarını dikkate almak gerek. Yağışa karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu kontrol etmek önemli detaylar. İnce kat giysiler taşımak, şehrin keyfini artırabilir.