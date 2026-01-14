HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 14 Ocak 2026 tarihinde hava durumu kış koşullarını yansıtıyor. Gün içindeki sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecek. Tipik bir gün olarak yağışlar bekleniyor. Takip eden günlerde hava durumu kısmi bir iyileşme gösterecek. 15 Ocak'ta sıcaklık 4 ile 8 derece arası, 16 Ocak'ta ise 6 ile 9 derece olarak tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler, rüzgar geçirmez montlar ve uygun ayakkabılar giymek önem taşıyor.

Trabzon Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Trabzon'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu tipik kış koşullarını gösteriyor. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecek. Yer yer yağışlı koşullar da bekleniyor. Bugünkü hava durumu soğuk ve yağışlı olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmi bir iyileşme gösterecek. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklık 4 ile 8 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. 16 Ocak Cuma günü ise sıcaklık 6 ile 9 derece arasında değişecek. Hava yağmurlu olacak. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 7 ile 10 derece arasında olacak. Hava yer yer sağanak yağmurlu olacak. Bu dönemde hava durumu daha ılıman hale gelecek. Ancak yağışlı koşullar devam edecek.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da kullanılmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez montlar giyilebilir. Şapkalar da faydalı olabilir. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak da önemli bir konudur. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı havada konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terör örgütünün Suriye'de tehlikeli oyunu! Tek şartları varTerör örgütünün Suriye'de tehlikeli oyunu! Tek şartları var
Trump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdiTrump; duyunca sinirlendi, küfür edip orta parmağını gösterdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

İstanbul'da kar tahmini doğru çıkmıştı: Tarih verdi!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Genç kızı kaçıran şahıs canlı yayında yakalandı!

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de yılın transfer bombası patladı! N'Golo Kante ile her konuda anlaşma sağlandı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! Karar belli oldu

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltında! Karar belli oldu

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

"Bolluk, bereket yılı olacak" dedi, tarih verdi! Maaşlara ciddi zam...

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.