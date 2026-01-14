Trabzon Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 14 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu tipik kış koşullarını gösteriyor. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 6 derece arasında değişecek. Yer yer yağışlı koşullar da bekleniyor. Bugünkü hava durumu soğuk ve yağışlı olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmi bir iyileşme gösterecek. 15 Ocak Perşembe günü sıcaklık 4 ile 8 derece arasında olacak. Hava parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. 16 Ocak Cuma günü ise sıcaklık 6 ile 9 derece arasında değişecek. Hava yağmurlu olacak. 17 Ocak Cumartesi günü sıcaklık 7 ile 10 derece arasında olacak. Hava yer yer sağanak yağmurlu olacak. Bu dönemde hava durumu daha ılıman hale gelecek. Ancak yağışlı koşullar devam edecek.

Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da kullanılmalıdır. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmez montlar giyilebilir. Şapkalar da faydalı olabilir. Sıcaklıkların düşük olduğu günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak da önemli bir konudur. Bu önlemler, soğuk ve yağışlı havada konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.