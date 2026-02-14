HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken özellikler taşıyor. Sıcaklık 10 ile 17 derece arasında olacak. Güneybatıdan esecek rüzgar, saatte 14 kilometre hızla etkili olacak. Hafif yağışların beklendiği bu günde, dışarıda vakit geçireceklerin su geçirmez ceket bulundurması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde hava daha da değişecek; gelen yağışlar ve rüzgarlı günler için hazırlıklı olmak önemli.

Trabzon Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Trabzon'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu, değişken koşullar sunuyor. Sıcaklıklar 10 ile 17 derece arasında olacak. Hava genellikle bulutlu. Öğleden sonra hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar, güneybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek.

Bu tür hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler için su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı. Rüzgarın etkisiyle nem oranı yüksek olacak. Bu da soğuk algınlığı riskini artırır. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da hava durumu daha fazla değişkenlik gösterecek. 15 Şubat Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 ile 15 derece arasında seyredecek. 16 Şubat Pazartesi günü hava bulutlanacak ve hafif yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında değişecek. 17 Şubat Salı günü ise hava daha da bulutlanacak. Yağış ihtimali artacak; sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında olacak.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Plan yaparken esnek olmanız önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler almayı unutmayın. Rüzgarlı günlerde kat kat giyinmek olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldıAntalya'dan kalkan uçakta kavga! Acil iniş yapıldı
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı! Mazlum Abdi detayı...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Kapım 86 milyon vatandaşa açık"

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

Karabük'te tepki çeken görüntü! Yenice Kaymakamı, polise ayakkabısını taşıttı

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Mahkeme kararını verdi! Fatma Girik'in vasiyeti geçerli sayıldı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.