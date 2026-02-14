Trabzon Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Trabzon hava durumu nasıl?

Trabzon'da 14 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu, değişken koşullar sunuyor. Sıcaklıklar 10 ile 17 derece arasında olacak. Hava genellikle bulutlu. Öğleden sonra hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar, güneybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek.

Bu tür hava koşullarında dışarıda vakit geçirecekler için su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı. Rüzgarın etkisiyle nem oranı yüksek olacak. Bu da soğuk algınlığı riskini artırır. Kalın ve kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde Trabzon'da hava durumu daha fazla değişkenlik gösterecek. 15 Şubat Pazar günü hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 13 ile 15 derece arasında seyredecek. 16 Şubat Pazartesi günü hava bulutlanacak ve hafif yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında değişecek. 17 Şubat Salı günü ise hava daha da bulutlanacak. Yağış ihtimali artacak; sıcaklıklar 14 ile 18 derece arasında olacak.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Plan yaparken esnek olmanız önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol edin. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler almayı unutmayın. Rüzgarlı günlerde kat kat giyinmek olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.